Hilde Veenstra naar zege bij Junioren in Valkenswaard

Vandaag bleef Hilde Veenstra alle concurrenten de baas in Valkenswaard en schreef de 1.25m-rubriek voor Junioren op haar naam. In het zadel van de 16-jarige KWPN'er After Pleasure Toltien (v. For Pleasure) zette ze een foutloze ronde neer in de snelste tijd van 26,50 seconden.

Rik Nauta kon niet tippen aan de tijd van Veenstra en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij zadelde voor het tweefasen-parcours de negenjarige merrie Monchhichi (v. Emerald). De Belg legde het parcours ook foutloos af, maar was 1,93 seconden te langzaam om de overwinning in de wacht te slepen.

De Boeck maakt top drie compleet

Kasper de Boeck werd derde met de tienjarige KWPN’er Gerenia (v. Cantos). De combinatie raakte het hout niet aan en kwam over de eindstreep in 28,53 seconden.

Bocken, Veenstra en Adams in top tien

Emma Bocken eindigde net buiten de top drie met Rinken Z (v. Riscal la Silla). Bocken reed ook een foutloze ronde met de bij Zangersheide geregistreerde merrie en finishte in 29,67 seconden. Veenstra zette ook nog een goede prestatie neer met Gideon DLS (v. Corland). Met de schimmel bleef ze van het hout af en reed de tweede fasen in 29,86 seconden. Deze tijd was goed voor de vijfde plaats. Alicia Bocken eindigde achter Veenstra op de zesde plaats. Met de Holsteinse merrie Dinka (v. Diarado) bleef ze foutloos in 30,35 seconden. Daan Adams eindigde ook nog in de top tien. Met de 14-jarige KWPN’er Cherokee (v. No Limit). zette hij de negende tijd neer.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl