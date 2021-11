Hilde Veenstra pakt alweer overwinning in U25-rubriek Kronenberg

De 16-jarige amazone Hilde Veenstra schreef gisteren de U25-rubriek op haar naam in Kronenberg. Veenstra reed het parcours met de KWPN'er After Pleasure Toltien (v. For Pleasure). De combinatie verscheen ook vandaag in de U25YJ-rubriek direct op tijd. Het paar zette een foutloze ronde neer en noteerde de winnende tijd van 60,68 seconden.

De Ierse amazone Kara Madden greep de tweede plaats met de Heartbreaker-kleinzoon Maverick (v. Diamant de Semilly). Het duo bleef foutloos en finishte in 63,05 seconden. Met een ruime seconde meer op de timer behaalde de Finse amazone Daniela Simola met de 9-jarige merrie Catoki’s Lud S (v. Catoki) de derde plaats.

Van den Broek, Van Aarle en Van Marle in top 6

In het zadel van de Chacco-Blue-nakomeling Cupcake Z bemachtigde Sofie van den Broek de vierde plaats. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 64,33 seconden. Piet van Aarle finishte het parcours 1,5 seconden trager dan Van den Broek. Hierdoor eindigde Van Aarle met de Zangersheide Anyway (v. Arko’s Boy) op vijfde plaats. De zesde plaats ging naar Amber van Marle met de KWPN’er Kansas (v. Baltic VDL). Het paar raakte het hout niet aan en noteerde een tijd van 66,49 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl