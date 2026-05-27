Hilde Veenstra voert Nederlandse top vier aan in Kessel

Hilde Veenstra hier met L-Dora van de Zietfort. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de openingsdag van JPM International heeft Hilde Veenstra overtuigend het hoofdnummer van de dag op haar naam geschreven. In de Dutch Sport Horse Sales Prix, een CSI1*-rubriek over 1,40m direct op tijd, stuurde de amazone de Eldorado van de Zeshoek-dochter Kilimanjaro naar de overwinning. Met een foutloze rit en een tijd van 63,06 seconden was de combinatie ruim sneller dan de concurrentie.

