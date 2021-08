Hilde Veenstra zet succesreeks voort bij Junioren in Valkenswaard

Hilde Veenstra was gisteren al goed op dreef in Valkenswaard door bij de Junioren met 16-jarige KWPN'er After Pleasure Toltien (v. For Pleasure) de overwinning in de wacht te slepen in de 1.25m-rubriek. Vanmorgen herhaalde ze dit kunstje met het fokproduct van Chr. en I. Jongboer-Van Dijk. In het parcours over 1.20/1.25m bleef de combinatie foutloos en noteerde de snelste tijd van 52,34 seconden. Met deze snelle tijd pakte het paar ruim de winst.