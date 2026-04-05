Hinners beslist spannende barrage in CSI5* Miami

Savannah Pieters
Hinners beslist spannende barrage in CSI5* Miami featured image
Sophie Hinnrs met Iron Dames Combella. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Sophie Hinners heeft zaterdagavond de CSI5* Prix Barnes in Miami op haar naam geschreven. Op het concours, waar later vandaag de prestigieuze Longines Global Champions Tour Grand Prix van Miami Beach op het programma staat, stuurde de Duitse amazone haar merrie Iron Dames Combella in de barrage van het 1,50m naar een winnende tijd van 33,16 seconden. Eduardo Pereira de Menezes viel op door in twee vijfsterren-rubrieken als tweede te eindigen.

