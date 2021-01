Hinners klopt Dubbeldam, Sanne Thijssen derde

Sophie Hinners liet vanmiddag met 9-jarige KWPN’er Hendrick’s HX (v. Bustique) opnieuw van zich horen in Lier. Gisteren won de Duitse amazone de 1.40m-rubriek direct op tijd en liet ze Kevin Jochems achter zich en vanmiddag versloeg ze Jeroen Dubbeldam.

Hinners hield de lei schoon in het tweefasen-parcours over 1.40m en passeerde de finish in 29,62 seconden. Het lukte Jeroen Dubbeldam niet om de Duitse voor te blijven. In het zadel van de 11-jarige Bonnie M Z (v. Bentley van de Heffinck) kwam hij over de eindstreep in 29,92 seconden.

Thijssen derde

Sanne Thijssen werd derde met de 11-jarige BWP’er Kyamant van’t Spieveld (v. Diamant de Semilly). De topamazone klokte met de neef van de beroemde hengst Echo van’t Spieveld een tijd van 30,39 seconden. Thijssen nam enige tijd geleden de teugels over van stalruiter Niels Kersten.

Bron: Horses.nl