Historische hattrick voor Steve Guerdat na winnen Falsterbø derby

Na een spannende barrage was het Steve Guerdat met zijn paard Easy Star de Talma (v. Opium de Talma) die als winnaar uit de bus kwam en de prestigieuze Falsterbø derby op naam schreven. Deze prestatie zorgde voor een historische hattrick voor Steve Guerdat, die eerder al eens zowel de Grand Prix als de Nations Cup in Falsterbø wist te winnen.

Een selectief parcours met hindernissen op een maximale hoogte van 1,50m leverde uitdagende maar vooral ook mooie sport op. 19 combinaties gingen van start in de derby met water, hekken, muren en ‘gewone’ hindernissen. Het was geen gemakkelijke opgave want maar twee combinaties bleven foutloos maar dit zorgde voor een spannende wedstrijd.

Historische overwinning voor Steve Guerdat

Steve Guerdat reed als enige twee keer foutloos en ook nog de snelste tijd in de barrage. Dit leverde hem de overwinning in de derby op en daarmee heeft Guerdat nu als enige ruiter ooit alle hoofdrubrieken in Falsterbø een keer gewonnen. Na afloop was hij dan ook erg blij met het resultaat.

”Ik wist dat het hoe dan ook een positieve ervaring voor mijn paard zou zijn maar ik ben natuurlijk erg blij met het resultaat,” zei Guerdat na afloop op de persconferentie. ”Ik hou echt van derby’s. Het is een leuke ervaring voor zowel ruiter als paard en je leert altijd iets nieuws. Het paard en de ruiter verlaten het parcours altijd beter dan dat ze begonnen. Hoewel het Easy Star de Talma’s derby debuut was sprong hij echt fantastisch.”

Abdel Saïd als eerste foutloos

Abdel Saïd zorgde met Arpege Du Ru (v. Apache d’Adriers) voor het eerste foutloze resultaat. Een opvallend sterke prestatie want geen enkele ruiter behalve Steve Guerdat wist de derby zonder fouten te voltooien. ”Ik was echt heel blij met mijn paard, ik kan haar altijd 100% vertrouwen en dat is een fijn gevoel. Ik wilde met een constant tempo en een ontspannen paard door het parcours heen rijden en dat is goed gelukt.” Uiteindelijk zou Said tweede worden.

Oud wereldkampioen eventing derde

De Duitse Sandra Auffarth, voormalig wereldkampioen eventing, kreeg aan het einde van haar rit met Nupafeed’s La Vista (v. Lordanos) een fout maar de snelle tijd was wel goed genoeg voor de derde plaats. ”Ze is echt een geweldig paard en ze houdt heel erg van de sfeer hier in Falsterbø. We hadden een kleine fout die ik liever niet had gehad maar mijn paard sprong fantastisch.”

Debuterende Loewie Joppen negende

Voor Nederland reed Loewie Joppen mee. Hij rekende voor deze uitdagende derby op de kwaliteiten van Add Picobello Z (v. Action-Breaker) en kwam uiteindelijk met drie fouten aan de finish en werd negende. Al met al toch een knappe prestatie van de combinatie die nog niet eerder een parcours over deze hoogte sprong en een gemakkelijke opgave was het allerminst. Twee ruiters gooiden vrijwillig de handdoek in de ring, drie werden er uitgebeld en acht combinaties kwamen met 12 strafpunten of meer aan het einde van het parcours.

Uitslag

Bron: Falsterbø Horseshow