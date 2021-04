H&M All In na bijna 1,5 jaar weer klaar voor de strijd

De 15-jarige H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) maakt binnenkort zijn comeback in de wedstrijdring met Peder Fredricson. De ruin was bijna 1,5 jaar niet op het wedstrijdtoneel te zien. De combinatie reed in december 2019 voor het laatst de piste binnen. Ze namen toen deel aan de CSI5*-wedstrijd in Genève.

Fredricson heeft al veel gewonnen met de ruin. Het paar behaalde in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de individuele zilveren medaille. Het jaar daarna pakten ze individueel goud op hun thuiswedstrijd, het EK in Göteborg.

Peesblessure

De Zweed scheurde recent een pees in zijn rechterhand en werd daaraan vorige week geopereerd. Fredricson heeft nu zijn hand met vier vingers in het gips en kan voorlopig niet rijden. Deze blessure staat ook een wedstrijdrentree met H&M All in in de weg.

Olympische Spelen

Eind vorig jaar is de springruiter weer langzaam begonnen met het opbouwen van de training van de SBS’er. Met nog een aantal maanden te gaan tot aan de Olympische Spelen is er nog tijd voor Fredricson om een idee te krijgen of H&M All In klaar is om deel te nemen aan dit grote kampioenschap.

