H&M Christian K met sportief pensioen

De zeventienjarige H&M Christian K, uit de fokkerij van G.W. Klerks, is met sportief pensioen gegaan. Dit maakte H&M We Love Horses bekend op Instagram. De Namelus R-zoon zal H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) gaan vergezellen op de weides in Grevlunda.

Onder Peder Fredicson sprong H&M Christian K op het allerhoogste niveau met meerdere individuele topklasseringen onderweg. Daarnaast maakten ze ook meermaals deel uit van het Zweedse team, waarmee ze onder andere zilver wonnen op de Wereldruiterspelen van Tryon (2018). In 2019 waren ze onderdeel van twee Nations Cup overwinningen.

“Het was echt een fantastisch paard. Geen enkel parcours was te hoog voor hem. Het is een eer dat ik hem heb mogen rijden,” aldus Peder Fredricson.

Bron: Horses.nl/ Instagram/ WoSJ