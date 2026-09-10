‘Hobbyruiter’ Weite Oldenziel hoeft alleen Laura Kraut voor te laten in GP-kwalificatie Deurne

“Niet gek voor een hobbyruiter toch?”, grapte Weite Oldenziel al eerder toen hij zich als niet-prof uitstekend staande hield tussen de top. In verhouding tot zijn prof-collega’s rijdt Oldenziel weinig internationale wedstrijden maar als hij het doet, doet hij het goed. Zo ook vandaag op CSI Deurne: in het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, hoefde Oldenziel alleen viervoudig olympiër Laura Kraut voor te laten gaan.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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