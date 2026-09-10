‘Hobbyruiter’ Weite Oldenziel hoeft alleen Laura Kraut voor te laten in GP-kwalificatie Deurne

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
‘Hobbyruiter’ Weite Oldenziel hoeft alleen Laura Kraut voor te laten in GP-kwalificatie Deurne featured image
Weite Oldenziel met Ofichem's Finn. Foto: still ClipMyHorse
Door Ellen Liem

“Niet gek voor een hobbyruiter toch?”, grapte Weite Oldenziel al eerder toen hij zich als niet-prof uitstekend staande hield tussen de top. In verhouding tot zijn prof-collega’s rijdt Oldenziel weinig internationale wedstrijden maar als hij het doet, doet hij het goed. Zo ook vandaag op CSI Deurne: in het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, hoefde Oldenziel alleen viervoudig olympiër Laura Kraut voor te laten gaan.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant