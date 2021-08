Hoekstra blijft concurrenten ruim voor bij zesjarigen

Jelmer Hoekstra was vandaag goed op dreef bij de zesjarigen. In het zadel van de KWPN'er K-One PGO (F-One USA) schreef hij de rubriek voor zesjarigen op zijn naam. In het parcours direct op tijd zette Hoekstra met het fokproduct van de familie Nooren een foutloze ronde en de winnende tijd neer van 65,25 seconden. Gisteren noteerde de combinatie ook al een goede klassering door op de vijfde plaats te eindigen.