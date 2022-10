Hoekstra blijft Lindelöw de baas in 1.50m Indoor Friesland

Hessel Hoekstra is goed op dreef op Indoor Friesland. Gisteren won hij het 1.40m over twee fasen met de tienjarige Helsinki (v. VDL Zirocco Blue) en vanmiddag voegde hij daar de overwinning aan toe in het 1.50m. Hij rekende zojuist in het parcours direct op tijd op de twaalfjarige KWPN'er Famariloma (v. Azteca VDL). De combinatie raakte het hout niet aan en zette de snelste tijd op het scorebord van 65,50 seconden. Hoekstra vormt sinds december een combinatie met de merrie, die eerder uitgebracht werd door Kirsten Rikkert en Steven Veldhuis.

Douglas Lindelöw won vandaag het 1.40m direct op tijd, maar moest in het 1.50m genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de 13-jarige Oldenburger Cheldon (v. Chacco-Blue) raakte de Zweed het hout niet aan, maar kwam 0,47 seconden tekort voor de winst.

Mulder naar derde plaats

Pim Mulder nam de derde prijs in ontvangst. Met de negenjarige bij Zangersheide geregistreerde Viktor Z (v. Verdi TN) liet hij alle balken in de lepels liggen en passeerde de finish in 67,48 seconden.

Bron: Horses.nl