Hoekstra en Cagaro derde in 1,45m rankingproef Oliva

Hessel Hoekstra heeft de derde prijs gewonnen in een 1,45m rankingproef in Oliva. Met Cagaro (v. Stolzenberg) bleef de ruiter in beide fasen foutloos en met 27,66 seconden op de teller hoefde hij alleen Julien Epaillard en Yves Vanderhasselt voor zich te dulden.

Elf combinaties bleven in beide fasen foutloos, waaronder twee Nederlanders; Hoekstra en Jack Ansems met Piccadily (v. Vigo d’Arsouilles). Ansems kwam in 29,19 seconden over de finish en eindigde daarmee op de achtste plaats.

Epaillard razendsnel

Julien Epaillard was met de KWPN’er Hoover (v. Clinton) de enige de onder de 27 seconden bleef (26,79) en was daarmee verreweg de snelste. Vanderhasselt kwam het dichtst bij de Fransman in de buurt. Met Merald van ’t Zorgvliet (v. Emerald van ’t Ruytershof) klokte hij 27,39.

