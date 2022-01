Hoekstra leidt Nederlandse top drie

Met de KWPN-merrie Famariloma (v. Azteca VDL) heeft Hessel Hoekstra de medium tour in Exloo gewonnen. In de barrage was Hoekstra ruim een seconde sneller dan Remco Been met Bridgetown Z (v. Big Star jr Kz) die tweede werden. Vincent Geerink stond na een gewaagde ronde vroeg in de barrage, lange tijd bovenaan met Fifty Fifty (v. VDL Zirocco Blue). Geerink tekende uiteindelijk voor de derde plaats.

Maar liefst 22 combinaties mochten naar de finale van de 1,40 rubriek in Exloo zaterdagavond. Daarvan bleven er tien dubbel foutloos. Hoekstra moest wel even afwachten of zijn razendsnelle tijd voldoende zou zijn voor de overwinning, met onder meer de hele familie Thijssen en Frank Schuttert die nog na hem kwamen. Maar de 33,44 seconden bleken snel genoeg voor de overwinning.

Bron: Horses.nl