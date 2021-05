Hoekstra moet Haunhorst voor laten gaan in Wierden

Hessel Hoekstra kwam vanmiddag in Wierden een paar tienden tekort om Max Haunhorst van de overwinning in een 1.45m-rubriek af te houden. Acht combinaties van de 56 starts haalden de barrage.

In die beslissende ronde waren Hoekstra en zijn Duitse concurrent een klasse apart. Haunhorst finishte met de negenjarige Holsteiner Cesanto (v. Cesano II) in 40,15 seconden. Hoekstra en de door de VDL Stud gefokte Icoon VDL (v. Bubalu VDL) zetten de tijd stil in 40,42 seconden.

Tijdstrafpunt voor Mel Thijssen

Mel Thijssen miste met de negenjarige KWPN’er Holliewood (v. Nabab de Reve) de barrage, omdat ze een fractie van een seconde te laat finishte en een tijdstrafpunt op het scorebord zag verschijnen.

Bron: Horses.nl