Hoekstra opnieuw dichtbij podium Grote Prijs Ocala, Bluman pakt overwinning

Petra Trommelen
Daniel Bluman met Corbie V.V. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
In het World Equestrian Center vond gisterenavond de viersterren 1,55 m. Grote Prijs plaats. Drieëntwintig topruiters uit de internationale springsport streden om de overwinning, maar het was uiteindelijk de Israëliër Daniel Bluman die toesloeg met Corbie V.V. (v. Cornet Obolensky). Jelmer Hoekstra kwam dicht bij de overwinning met Lordy-P (v. Grandorado TN N.O.P), maar een balk op de laatste hindernis hield hem van het podium.


