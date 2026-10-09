Hoekstra en Comthago VDL tweede in 2*Grote Prijs Oslo

Petra Trommelen
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Hoekstra en Comthago VDL tweede in 2*Grote Prijs Oslo featured image
Hessel Hoekstra met Comthago VDL Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Dit weekend gaat in Oslo het nieuwe Wereldbekerseizoen van start. Voor Thijmen Vos betekent het concours zijn debuut op vijfsterrenniveau. Met Cadillac Z (v. Carrera VDL) bleef hij foutloos in het 1,50 m direct op tijd. Zijn tijd van 65,55 seconden was goed voor de negende plaats. Hessel Hoekstra reed vervolgens naar het podium in de tweesterren Grote Prijs. Met de twaalfjarige hengst Comthago VDL (v. Comme il Faut) eindigde hij op de tweede plaats.


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