Hoekstra en Comthago VDL tweede in 2*Grote Prijs Oslo

Dit weekend gaat in Oslo het nieuwe Wereldbekerseizoen van start. Voor Thijmen Vos betekent het concours zijn debuut op vijfsterrenniveau. Met Cadillac Z (v. Carrera VDL) bleef hij foutloos in het 1,50 m direct op tijd. Zijn tijd van 65,55 seconden was goed voor de negende plaats. Hessel Hoekstra reed vervolgens naar het podium in de tweesterren Grote Prijs. Met de twaalfjarige hengst Comthago VDL (v. Comme il Faut) eindigde hij op de tweede plaats.
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Hoekstra Nogmaals
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Uitslag 1,50m
Uitslag 2*GP
Bron: Horses.nl
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