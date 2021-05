Hoekstra zet succesreeks voort in Wierden

Hessel Hoekstra was vanmorgen opnieuw succesvol bij de Young Riders in Wierden. Met de achtjarige KWPN'er Irocco Blue S (v. VDL Zirocco Blue) bleef hij foutloos in de 1.40m-rubriek en zette een tijd neer van 58,08 seconden. Hiermee eindigde hij op de derde plaats. Gisteren zette hij met de door de VDL Stud gefokte Icoon VDL (v. Bubalu VDL) ook een goede prestatie neer bij de Young Riders door in de barrage van de 1.45m-rubriek op de tweede plaats te eindigen.