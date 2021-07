Holly Smith alweer succesvol met Fruselli in 1,45m GP kwalificatie

Afgelopen weekend won de Britse amazone Holly Smith met de elfjarige KWPN'er Fruselli (v. Zambesi TN) het 1,55m- en 1,50m-parcours in Windsor. Gisteren pakte de combinatie ook de 1.45m GP-kwalificatie bij de Bolesworth International Horse Show. Hierdoor mag het paar zondag deelnemen aan de 1.50m Grand Prix.

Gisteren begon Guy Williams vroeg met Rouge de Ravel. Het duo bleef foutloos en zette de snelste tijd neer van 29,40 seconden. De combinatie bleef aan kop totdat Smith met het fokproduct van M. Evans van start ging. Het paar liet alle balken op de lepels liggen was noteerde een tijd van 27,5 seconden.

‘Veel wedstrijdpaarden kunnen traag zijn, maar dat is hij niet’

Holly Smith over de elfjarige Zambesi TN-nakomeling: “Hij is van nature een snel, voorzichtig en competitief paard. Hij heeft net een beetje meer vaart dan de meeste snelheidspaarden. Daarbij heeft hij nog steeds genoeg vermogen voor de bochten. Veel wedstrijdpaarden kunnen traag zijn, maar dat is hij niet, hij is gewoon de perfecte combinatie van veel vermogen en snelheid”.

Faye Adams wint 1.40m met KWPN’er Demograaf

Faye Adams schreef de CSI3* 1.40m. op haar naam met de dertienjarige KWPN’er Demograaf (v. Quasimodo Z). Eerder behaalde de amazone succes bij de Junior Teams door zowel zilveren als bronzen medailles te behalen en meer recentelijk het Nationaal Winter 1.35m Kampioenschap te winnen. “Demi is voorzichtig en slim. Ik wist als ik hem bij elkaar en voorwaarts kon houden, hij zou stijgen naar de gelegenheid. Hij houdt heel erg van winnen, vooral in het bijzijn van toeschouwers,” aldus Faye Adams over haar 13-jarige ruin.

Bron: Horses.nl/Persbericht