Holly Smith met KWPN’er Fruselli tweede in 1.50m Grimaud

Emanuele Gaudiano ging er vanmorgen met de Oldenburgse merrie Carlotta (v. Chaccomo) met de winst vandoor in de 1.50m-rubriek in Grimaud. De combinatie snelde zonder fouten door het parcours in 59,07 seconden.

Gaudiano was een maatje te groot voor Holly Smith die met de elfjarige KWPN’er Fruselli (v. Zambesi TN) op de tweede plaats eindigde in de rubriek direct op tijd. De Britse amazone legde het parcours met het fokproduct van M. Evens foutloos af in 62,72 seconden. Eind augustus was de combinatie ook al succesvol in Hamburg door de overwinning te pakken in een 1.45m direct op tijd en op de tweede plaats te eindigien in een 1.45m over twee fasen.

Staut maakt top drie compleet

Kevin Staut werd derde met de elfjarige Frans gefokte Athos des Genets (v. Ok du Rozel). De combinatie kwam foutloos over de eindstreep in 63,28 seconden.

Bron: Horses.nl