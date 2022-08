Holly Smith vertrekt naar Poden Farms

Poden Farms heeft bekend gemaakt dat Holly Smith onderdeel gaat uitmaken van het team. Smith wordt hiermee de collega van Emily Moffitt en Lorenzo De Luca. Dit lijkt een mooie stap van Poden Farms want op dit moment staat Holly Smith als hoogst geplaatste amazone voor Groot Brittannië op de wereldranglijst.

Holly Smith reed onder andere al mee op de Olympische Spelen van Tokio 2021 en de Europese kampioenschappen in Rotterdam 2019, waar ze deel uitmaakte van het bronzen team. Ook was ze erbij op de Wereldruiterspelen in Tryon 2018 en maakte met ze samen met Emily Moffit deel uit van het winnende team op de Nations Cup wedstrijd in Dublin. Welke paarden Smith gaat rijden is nog niet bekend.

Bron: World Of Showjumping