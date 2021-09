Holly Smith wint met Denver 1.55m-rubriek in Grimaud

Gisterochtend behaalde Holly Smith de tweede plaats in de 1.50m-rubriek in Grimaud met de elfjarige KWPN’er Fruselli (v. Zambesi TN). In de avond wist de Amerikaanse amazone nog een mooie prestatie neer te zetten. Smith pakte de overwinning in het 1.55m-parcours met de KWPN'er Denver (v. Memphis). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 38,36 seconden.