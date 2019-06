Holstein verkoopt Lenett als hunter naar Amerika

Het Holsteiner Verband heeft Lenett (Loran x Lord Calando) als hunter verkocht naar de Verenigde Staten. De twaalfjarige hengst sprong eerder internationaal op 1,40m onder Rolf-Göran Bengtsson en maakte begin dit jaar na een afwezigheid van anderhalf jaar zijn rentree onder het zadel van Beeke Carstensen.

“We zijn blij dat Lenett bij zo’n goede stal in de Verenigde Staten terecht is gekomen”, laat Norbert Boley, woordvoerder van het Holsteiner Verband, weten. Het is nog onbekend om welke stal het gaat, maar het is wel zeker dat de hengst een carrière als hunter tegemoet gaat.

Bron: Holsteiner Verband