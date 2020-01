Holsteiner-hengst Loveless naar Kent Farrington

Hengstenstation Völz heeft de negenjarige Holsteiner-hengst Loveless (Lord Z x Lordship) verkocht naar de Verenigde Staten, waar Kent Farrington de teugels overneemt. Loveless werd als veulen ontdekt door Lothar Völz en werd op 2,5-jarige leeftijd goedgekeurd in Holstein. Op vijf- en zesjarige leeftijd kwalificeerde hij zich voor onder het zadel van Thea Jelcic voor de Bundeschampionate.

In 2019 sprong de door Michael Eitel gefokte hengst onder Thomas Voß een aantal internationale wedstrijden. De hengst was de eerste goedgekeurde zoon van Lord Z. Zijn moeder Lucille bracht ook de goedgekeurde hengsten New Lord (v. Newton) en Volstrups Casillas (v. Colman). New Lord loopt internationaal Grand Prix-dressuur.

Bron: St. Georg/Horses.nl