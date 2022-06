Hongaarse overwinning in Grand Prix van Riesenbeck

De CSI2* Grand Prix van Riesenbeck is zondag gewonnen door Vince Jarmy. De Hongaarse ruiter en JB Koronaor (Keve x Corleone) waren in de negen combinaties tellende barrage de enige die foutloos met een tijd onder de 40 seconden over de finish kwamen. Gert-Jan Bruggink kwam in het basisparcours tot de elfde plaats. Met That's Mie Z (v. That's Life) kreeg hij een balk.