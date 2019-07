‘Hopelijk is CSI Ommen laatste zetje voor gouden medaille Nederland’

Er lijkt zowaar een verband te zijn tussen het winnen van goud op een groot springkampioenschap en CSI Ommen. De laatste kampioenen op het EK en WK hadden allemaal het concours bij de familie Schuttert als laatste voorbereidingswedstrijd. “En met het oog op het EK in Rotterdam 2,5 week later hoop ik dat CSI Ommen dit keer het laatste zetje is voor een gouden medaille voor Nederland”, lacht Hendrik-Jan Schuttert. De tiende editie bij de familie Schuttert vindt van 30 juli tot en met 4 augustus plaats.

“Ja, het is best bijzonder. We hebben al vier keer gehad dat een ruiter ons concours als laatste of als één van de laatste wedstrijden voor een kampioenschap reed en daar goud won. Jeroen Dubbeldam met Zenith SFN twee keer zelf, het EK en WK, Peder Fredericson uit Zweden won met All-In het EK en vorig jaar hadden we de Duitse Simone Blum die het WK won. CSI Ommen lijkt dus een goede voorbereiding te zijn. Nou willen we ook elk jaar een kwalitatief heel goed concours neerzetten, maar ook weer niet te hoogdrempelig. Met dat in gedachten hebben we besloten om van een viersterrenevenement ‘terug’ te gaan naar een driesterren”, vertelt Hendrik-Jan Schuttert.

Luxepositie en minder regels

CSI Ommen was twee jaar lang een viersterrenconcours (de hoogste gradatie is vijf sterren). Kortom, er moest meer prijzengeld uitgekeerd worden, maar tegelijk waren er ook veel meer regels voor de organisatie. “Dat was me niet heel goed bevallen. We verkeren in de luxepositie dat we altijd al goede deelnemers hadden. Met een driesterrenconcours kunnen we net wat meer ruiters uit de regio een kans geven en mee laten rijden. Het is allemaal net wat makkelijker organiseren.”

Theoretisch gezien aan de beurt

Na een landelijke springdag met onder andere rubrieken voor jonge paarden op dinsdag 30 juli, komen de eensterrenruiters op woensdag voor het eerst in actie en loopt het programma met tal van hoogtepunten door tot de highlight van de week, de Grote Prijs van het Vechtdal op 1,55 m-niveau. De zege van ‘thuisrijder’ Pim Mulder vorig jaar was legendarisch, maar ook die van Marc Houtzager (twee keer zelfs) en Frank Schuttert waren onvergetelijk. “Ik zou het mooi vinden als iemand uit de regio weer wint. Misschien ben ik theoretisch gezien wel aan de beurt. Zou gaaf zijn. Ik heb goede moed met m’n paard Expensive, die doet het goed”, lacht Hendrik-Jan Schuttert.

Veel tijd

Zijn aandacht zal Hendrik-Jan wel moeten verdelen tussen de paarden en het organiseren van het evenement. “M’n vader heeft een stapje terug gedaan, wat betekent dat een ander iets meer moet doen. Dat hebben m’n moeder en ik en onze werkgroepen opgepakt. Er gaat overal ontzettend veel tijd inzitten. Er moet nog veel gebeuren, maar we liggen op schema.”

Meer informatie

Bron: Persbericht