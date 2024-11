Horses2fly Super Finale voor Margreet Dirksen: ‘Ik weet dat ze kan winnen’

Op 11 mei vond de eerste selectiewedstrijd voor de Horses2fly-competitie plaats, en nu, vijf en een halve maand later, werd de finale verreden. Na vandaag mag de pas zestienjarige Margreet Dirksen zich een jaar lang Horses2fly-kampioene 2024 noemen. Samen met haar dertienjarige merrie Guapa (v. Cantos) zette ze de klok stil op 56,01 seconden.

De tweede prijs ging naar de dertienjarige Anna Couperus en haar even oude ruin Charmeur des Terdrix Z (v. Chamberlain Z), die finishten in 56,57 seconden. Melissa Kloosterman veroverde de derde plaats met haar achtjarige ruin Macho From The Ditch At Bonnerhof (v. Eldorado van de Zeshoek) in een tijd van 57,06 seconden.

Overstap naar 1,30m

Margreet Dirksen is zestien jaar en woont in het Friese Tirns, vlakbij het bekende Sneek. Ze zit in 5 VWO, maar heeft nog geen vaste plannen voor haar toekomst. Omdat ze uit een echte paardenfamilie komt, verwacht ze wel te blijven rijden – op eigen fokproducten zelfs. Dit jaar kwam ze uit in het 1.20m. en ze hoopt volgend jaar de overstap naar het 1.30m te maken, ook met Guapa. Guapa is een dertienjarige merrie en eigendom van Margreets familie. Ze rijdt haar nu anderhalf jaar en is Stal Hendrix dankbaar voor de kans om Guapa te kopen. “Guapa is superlief, en ik heb al een paar internationale wedstrijden met haar gereden. Mijn doel is om zo hoog mogelijk met haar te gaan springen, en ik blijf rustig verder trainen.”

‘Geen risico genomen’

Over vandaag vertelt Dirksen: “Ik ben superblij en mijn moeder is supertrots. Woensdag had ik een pechfoutje, en daar baalde ik van, maar vandaag ben ik er weer vol voor gegaan. Ik weet dat ze kan winnen. Ik had twee Golden Tickets, uit Warga en Zuidwolde. Ik was niet echt nerveus, maar wel lekker gespannen. Eigenlijk vond ik het gewoon superleuk dat ik hier nog een rondje mocht rijden en kon laten zien wat we kunnen. Ik loop altijd samen met mijn moeder het parcours. Vandaag deed ik niets speciaals. Van hindernis twee naar drie ging ik voorlangs, maar niet te scherp – ik wilde geen risico nemen.”

Eigen fokproducten

“Guapa is mijn eerste paard na de pony’s en dus gekocht als leerpaard. In de toekomst is het de bedoeling dat ik op onze eigen fokproducten ga rijden, en daar ben ik al een beetje mee begonnen. Ik rijd nu een vierjarige merrie van de hengst Kallmar VDL, die we ook zelf hebben gefokt. Onze familie fokt met twee lijnen, en deze merrie is een product van beide.”

Uitslag

Bron: Persbericht