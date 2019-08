Hotspot wint youngsterfinale Valkenswaard

De subliem gefokte KWPN-hengst Hotspot (Hors la Loi II x Nabab de Reve) van Joop Aaldering, Joop van Uytert en Mathijs van Asten won in 2017 overtuigend de hengstencompetitie en vandaag in Valkenswaard was het internationaal raak. De nu zevenjarige hengst sprong het afgelopen seizoen met Mathijs van Asten al regelmatig nul in youngsterproeven en in Valkenswaard won hij vandaag de sterk bezette younsterfinale. Een finale waar hard gereden werd en Hotspot de allersnelste was.

Hotspot liep dit jaar vanaf februari weer op een aantal internationale wedstrijden in de youngster tours. Vaak nul en in Eindhoven kwam hij al een keer bovenaan in het klassement voor (4e plaats). In Valkenswaard was hij in de youngster finale met 37,54 seconden in de barrage de snelste en daarmee versloeg hij onder andere Ludger Beerbaums hengst Mumbai (v. Diamant de Semilly, 4e) en Harrie Smolders’ Escape Z (v. Emerald, 7e). Tweede werd Eluna CL Z (Emerald x Nabab de Reve) met Alexander Liefsoens (38,11 sec) en derde Candar Mail (Lando x Fergar Mail).

Bron: Horses.nl