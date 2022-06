Houtzager achtste in rankingproef 1.45m

Voor eigen publiek werd de Zwitser Elian Baumann zojuist de winnaar van het 1.45m met barrage in St. Gallen. Met Little Lumpi E (v.Lordanos) klokte hij 37.11 seconden waar de als tweede eindigende Gregory Whatelet er met Berline Du Maillet Z (v.Berlin) 37.74 seconden over deed. Op de derde plek kwam Catch Me Marathon (v.Contiago) gereden door Francisco Jose Mesquita Musa.

Maar liefst 82 deelnemers gingen van start in deze rubriek. Negen van hen hielden de lei schoon en keerden terug voor de barrage om te bepalen hoe de pot van 26.000 euro verdeeld zou worden.

Jack Ansems reed een hele rustige foutloze ronde en het was duidelijk dat hij alleen maar reed om wat sprongen in de benen van Fliere Fluiter (v.Zirocco Blue VDL) te krijgen voor de vrije dag die ze morgen krijgt om fris van start te gaan in de landenwedstrijd a.s. maandag.

Sterrehof’s Dante N.O.P.

Ook Marc Houtzager wilde met Sterrehof’s Dante N.O.P. een rustige laatste voorbereiding op de landenwedstrijd rijden maar dat liep anders dan gehoopt want de merrie kreeg een hele rare fout op een oxer waarna ze in de landing bijna struikelde en ook later in het parcours leek de merrie iets in de weg te zitten waardoor ze haar sprong niet compleet afmaakte. Het is te hopen dat het niets is en ze weer ouderwets fit is maandag.

