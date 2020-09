Houtzager en Dante opgenomen in Olympisch kader

Marc Houtzager is met Sterrehofs Dante (v. Canturano) opgenomen in het Olympisch kader, dat maakte de KNHS vandaag bekend. De combinatie won dit seizoen onder andere het Nederlands Kampioenschap.

Maar dat was niet de enige goede prestatie van de twee: in Saint Tropez was er onder andere een 12e plaats in de 5* GP en het seizoen begon (door corona lijkt het al een eeuwigheid geleden) natuurlijk met de winst in de Wereldbekeretappe van Amsterdam.

Morgen komt de combinatie aan start in de Grote Prijs van Valkenswaard.

Bron: Horses.nl