Houtzager en Mereusa knap tweede in Grote Prijs Avenches

Het hoofdpodium in Avenches is dit weekend gereserveerd voor de finale van de EEF Nations Cup-serie, waarin ook Nederland zondagmiddag van start gaat. Bondscoach Vincent Voorn heeft daarvoor een sterk team samengesteld, met onder anderen de ervaren TeamNL-routinier Marc Houtzager. Vandaag stond de viersterren Grote Prijs over 1,55 m op het programma. Met Mereusa (v. Comme il Faut) lijkt de Nederlander ondertussen een paard in handen te hebben dat richting de Olympische Spelen van 2028 kan groeien (waar Nederland overigens nog wel een ticket voor moet behalen). De negenjarige merrie onderstreepte dat vandaag opnieuw met een knappe tweede plaats.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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