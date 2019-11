Houtzager en Sterrehof’s Edinus vierde in Verona

Op de eerste dag van de CSI 5*-wedstrijd in Verona is Marc Houtzager vierde geworden in de zwaarste rubriek van de dag. De winst in deze rubriek was voor de snelle Italiaan Emanuele Gaudiano in het zadel van Chalou (v. Chacco Blue).

Marc Houtzager is de enige Nederlander die aan de start komt in Verona. Op zondag staat in de Italiaanse stad een Wereldbekerwedstrijd op het programma.

Snelle rondes

Emanuele Gaudiano was al snel in het basisparcours over 1,50-1,55 meter met zijn Chalou. In de barrage noteerde het duo de winnende tijd van 38,18 seconden. Dit was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Aan elkaar gewaagd

Op afstand volgde Niklaus Rutschi in het zadel van Cardano CH (v. Chameur). Hij stuurde de elfjarige ruin foutloos rond in een tijd van 40,46 seconden. Op minieme afstand volgde Zoe Conter op de derde plaats. De Belg legde het parcours zonder fouten af met Univers du Vinnebus (v. Luccianno) in een tijd van 40,52 seconden.

Marc Houtzager was ook gewaagd aan de Zwitserse en de Belg. Houtzager noteerde een eindtijd met de tienjarige Sterrehof’s Edinus (v. Padinus) van 40,82 seconden. De top vijf werd compleet gemaakt door Rodrigo Almeida in het zadel van GB Celine (v. Cardento), die ruim twee seconden langzamer was dan Houtzager.

Bron: Horses.nl