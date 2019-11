Houtzager in de prijzen in Verona

De overwinning in de 1.55m-rubriek was zaterdagavond in Verona voor Martin Fuchs met Tam Tam du Valon (v. Ogrion des Champs). De Zwitser kwam als enige foutloos aan de finish van de barrage met een tijd van onder de 38 seconden. Marc Houtzager plaatste zich ook voor de barrage met Sterrehof's Calimero (v. Quidam de Revel) en eindigde op de vijfde plek in deze 5*-rubriek.

Daniel Deusser en Jasmien vd Bisschop (v. Larino) kwamen in de tweede foutloze tijd aan de finish. Het Duitse duo werd gevolgd door Scott Brash met Hello Shelby (v. Stolzenberg) met de derde foutloze tijd op de klok.

Top vijf

Alberto Zorzi was met Ego van Orti (v. Vigo d’Arsouilles), die hij sinds begin oktober onder het zadel heeft, goed voor het beste thuisresultaat en eindigde op de vierde plaats. Zorzi was met 38,90 seconden op de klok net iets sneller dan Houtzager, die met Calimero in 39,04 seconden over de streep galoppeerde.

Bron: Horses.nl