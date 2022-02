Houtzager kan Epaillard niet inhalen in GP Oliva

Marc Houtzager is met Sterrehof's Dante N.O.P. (v. Canturano) tweede geworden in de 3* Grote Prijs van Oliva, over 1m50. De Nederlander mocht als laatste starter proberen om de tijd van eerste starter Julien Epaillard te verbeteren. Die had met de tienjarige Caracole de la Roque (v. Zandor Z) een schier onmogelijke opgave neergezet voor de rest van het deelnemersveld. Ondanks een fikse versnelling in de laatste lijn, bleef Houtzager 0,14 seconden achter op de Fransman.

De derde plaats ging naar de Deense ruiter Lars N Pedersen met de Deense stamboekhengst Boegegaarden Gladiola (v. Boegeaardens Grafs Stakkato), die dik een seconde achter Houtzager zat.

Dante gretig en fit

Houtzagers merrie, inmiddels 14 lentes jong, oogde fris en gretig onder de Spaanse palmbomen. In de basisomloop had het duo ook het laatste startnummer gekregen en kwamen ze ook razendsnel rond. In de barrage kon Houtzager nog wat secuurder rijden, maar hij liep in het eerste gedeelte een seconde achterstand op Epaillard op. Die had het laatste deel van de groot gebouwde barrage vrijwel perfect gereden, met een uitstekende bocht over de een-na-laatste steilsprong. Houtzager deed dat nóg iets beter en galoppeerde flink door naar de laatste enorme oxer, maar haalde Epaillard nèt niet meer in. Desondanks dik 10.000 euro uit de prijzenpot en een mooie opsteker voor het duo, dat inmiddels twee weken in Spanje is.

Uitslag

Bron: Horses.nl