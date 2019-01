Houtzager: ‘Misschien pas ik mijn doel nog aan’

Marc Houtzager werd in Basel tweede in de Wereldbekerwedstrijd, achter Zwitser Martin Fuchs. Ook was de Nederlander succesvol in de Longines Grand Prix eerder in het tournooi. Voor Houtzager stond de Wereldbekerstrijd niet bovenaan zijn prioriteitenlijst dit seizoen, maar wellicht komt daar nu verandering in.

Houtzager en Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) moesten het spits afbijten in de barrage in Basel en reden een vloeiende ronde zonder fouten. De Belg Pieter Devos en Apart waren daarna sneller maar kregen een balk. Als laatste ruiter wist de Zwitser Martin Fuchs met zijn schimmel Clooney voor eigen publiek ruim een seconde van Houtzagers tijd af te snoepen en de overwinning te claimen.

‘Ik wist dat het sneller kon’

Houtzager: “Ik moest vandaag als eerste van drie de barrage rijden en toen ik de ring uitkwam wist ik dat het sneller kon, maar de tweede plek is super. Calimero sprong het hele weekend geweldig, dus ik kan niet anders dan tevreden zijn.” Het was een serieus parcours volgens de ruiter uit Rouveen. “Het was

wereldbekerfinale-waardig vandaag. De tijd was niks te lang en daardoor kwamen ook de fouten. Het was technisch en hoog, alles zat erin.”

Toch naar de finale?

Ook de wereldbekerkwalificatie tijdens Jumping Amsterdam staat op Houtzagers programma. “Ik heb nog niet veel kwalificaties gereden, het doel van dit winterseizoen was de play-offs in Praag, die hebben we gewonnen, dus dat was geslaagd. Deelnemen aan de Wereldbekerfinale was niet mijn doel, maar als ik in Amsterdam heel goed rijd pas ik dat misschien nog wel aan. Maar normaal gesproken niet.”

Maikel van der Vleuten staat nu met 21 wereldbekerpunten op de 26e plaats in het tussenklassement,

Houtzager met de vandaag behaalde 17 punten op de gedeelde 32e plek. De wereldbekerfinale wordt in april in Gotenborg verreden, er zijn in totaal nog drie mogelijkheden om punten te rijden.

Richting EK

Sterrehof’s Calimero is volgens de ruiter in elk geval nog op Jumping Amsterdam te zien en op het concours in Treffen. Houtzager: “Daarna krijgt hij een paar weken rust en rijden we Indoor Brabant als laatste indoorwedstrijd. Het outdoorseizoen is gericht op het EK in Rotterdam in augustus.”

Uitslag GP Basel

Klassement Wereldbeker

Bron: KNHS / Horses.nl