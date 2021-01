Houtzager tweede, Van der Vleuten vijfde in 1.45m

Vanavond behaalde Marc Houtzager de derde prijs bij de CSI2*-wedstrijd over 1.45m in Opglabbeek. Met zijn KWPN-ruin Sterrehof's Edinus (v. Padinus) reed Houtzager een foutloze barrage in een tijd van 34,88 seconden.

De Belg Gilles Thomas nam de tweede prijs mee naar huis. Hij was met zijn hengst Feromas Van Beek Z (v. Fantomas De Muze) slechts 0,2 seconden sneller in de barrage dan de Nederlander.

Vader is zoon te snel af

Eric van der Vleuten bleef in de top vijf met zijn Cantos-nakomeling Djoost Again. In 35,15 seconden vloog de combinatie over de barrage en lieten ze alle balken in de lepels liggen. Maikel van der Vleuten eindigde net buiten de top vijf op de zesde plek met zijn Holsteiner Larcone (v. Larimar).

Spits pakt overwinning

De Belgische springruiter Thibeau Spits ging voor de overwinning. Met zijn merrie Isolde Vd Heffinck (v. Contact van de Heffinck) liet hij zijn landgenoot Thomas met 1,14 seconden ver achter zich door een tijd van 33,54 seconden neer te zetten.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl