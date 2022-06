Houtzager, Vrieling, Thijssen, Ansems en Greeve naar Sankt Gallen

Tweede pinksterdag staat in het Zwitserse Sankt Gallen de tweede vijfsterren landenwedstrijd voor de springruiters van team Nederland op de kalender. Het is tevens de eerste van de FEI Longines Nations Cup serie in de eerste Europese divisie. Bondscoach Jos Lansink heeft vijf combinaties geselecteerd: Marc Houtzager, Jur Vrieling, Sanne Thijssen, Jack Ansems en Michael Greeve.

Het CSIO5* in Sankt Gallen is voor bondscoach Jos Lansink en zijn ruiters de tweede wedstrijd in aanloop naar het WK in Herning. In Zwitserland kan komend weekend al een stap gezet worden richting de finale van de FEI Longines Nations Cup, die eind september in Barcelona wordt verreden. Oranje is daar titelverdediger. De landenwedstrijd in Sankt Gallen is de eerste van vier Nations Cups die de Nederlandse ruiters rijden in de competitie.

Routiniers

In het team dat komende maandagmiddag voor TeamNL aan start komt zijn Marc Houtzager en Jur Vrieling de routiniers. Houtzager brengt zijn Olympische merrie Sterrehof’s Dante N.O.P. aan start, Vrieling doet een beroep op zijn nog jonge schimmel Long John Silver, die in Rome debuteerde in een vijfsterren landenwedstrijd.

Thijssen

Sanne Thijssen en haar fanatieke hengst Con Quidam RB hebben de afgelopen weken hun grootse vorm bewezen met hun overwinning in de Grote Prijs van Madrid. Vorig jaar in Aken en in de finale in Barcelona waren Sanne en haar langdurige partner van grote waarde voor het team van Oranje. Wellicht zijn ze dat komende maandag weer.

Debuut

Jack Ansems en Fliere Fluiter maken maandag hun debuut op het hoogste niveau. Ze wonnen afgelopen winter meerdere Grote Prijzen en ze maakten veel indruk op het NK Springen in Deurne. Michael Greeve was er vorige week bij als reserve-ruiter met zijn vermogende merrie Fyolieta, waarmee hij goede resultaten boekte dit jaar en op het NK als zevende eindigde. Vanuit Rome reizen ze door naar Sankt Gallen.

Jos Lansink zal in Sankt Gallen uit bovenstaande vijf combinaties de vier kiezen die het team vormen.

De landenwedstrijd is maandagmiddag 6 juni de finalewedstrijd van het CSIO Sankt Gallen. Zaterdagmiddag 4 juni komen de combinaties aan start in de Longines Grote Prijs van Zwitserland.

Bron: Persbericht