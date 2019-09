Houwen: ‘Hoe brutaler ik rijd, des te meer ze vecht’

In de 1.45m ranking proef vandaag bij de Peelbergen eindigde Kristian Houwen als beste Nederlander. Met Drop Shot VM gaf de Limburger een optreden van formaat, maar werd net uit de top drie gereden. “Met de vierde plaats van de in totaal honderd combinaties ben ik dik tevreden!”, reageert Houwen.

Kristian en zijn Hollandse collega’s kregen in de barrage van de tweester rubriek flink tegengas. Met zes oranje-ruiters sterk in het 15 koppige slotstuk was Nederland goed vertegenwoordigd, maar de winst was te hoog gegrepen. Deze werd overtuigend bijeen gereden voor de in Duitsland woonachtige Brit, William Whitaker. Met de ultra scherpe RMF Echo (v. Virus de Laubry) finishte hij middels een rit doorspekt met ervaring en vakmanschap als enige onder de 33 seconden (32.80).

Tegengas

Even daarvoor had Kristian Houwen een huzarenstukje laten zien met de elfjarige Drop Shot VM. Hij stuurde de grootramige Kannan-merrie knap de bocht uit de dubbel in, vervolgde zijn weg met eerste afstanden en maakte de rit mooi af met een overwogen eindsprint. Het resultaat op de teller: 34.64. Met ritten onder de 34 seconden veroverde vervolgens Italiaan Michael Cristofoletti met KWPN’er Sig Debalia (v. Zurich) de tweede plaats (33.53). En Amerikaan Michael Hughes met Lackamore Storm (v. Kroongraaf) de derde plaats (33.89).

Vechtersmentaliteit

“Dit is nu de vierde of vijfde ranking proef die ik met Drop Shot rijd. Ik heb in de laatste lijn niet alle risico genomen, omdat toch aardig wat combinaties zich daarin vergaloppeerden. Het is wel zo, dat hoe brutaler ik rijd, des te meer ze vecht. In een barrage als deze heb ik van die instelling zeker profijt”, legt Houwen na afloop op stal uit, terwijl hij zijn zoon Senn rustig heen en weer wiegt in de kinderwagen.

Bewust inzetten

“Vorig jaar had ik de pech dat Drop Shot een blessure had en Edinburgh de kar moest trekken, daarna was het andersom en nu zijn ze allebei weer goed in vorm. Drop Shot rijd ik nu nog in de medium tour finale morgen en Edinburgh loopt zondag hier in Kronenberg de Grote Prijs. Dat is voor hem een generale repetitie voor de Sires of de World volgende week in Lanaken. Dat ik beide paarden nu weer bewust in kan zetten, daar ben ik minstens net zo blij mee als mijn vierde plaats”, besluit de ruiter uit Wanssum.

Bron: persbericht