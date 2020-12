Howley pakt GP Oliva Nova, Edwin Smits vijfde

De Ier Richard Howley was met Arlo de Blondel (v. Tlaloc M) de concurrentie bijna twee seconden te snel af in de barrage van de Grand Prix van Oliva Nova. De winst in deze 2* GP over 1m45 leverde Howley 7.500 euro op. De tweede prijs was voor 'good old' John Whitaker, die met Unick du Francport (v. Zandor) aan de start verscheen.