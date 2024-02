Howley zet in Doha zijn zegereeks voort

Richard Howley trok gisteravond in Doha de succesvolle lijn van de afgelopen weken door. In het grote ruiterstadion Al Shaqab won de Ier een ranking-proef over 1.50m direct op tijd. Twee weken geleden won Howley ook al een 1.50 m-proef met de Zirocco Blue-zoon Zodiak du Buisson Z en met hetzelfde paard was hij in januari nog de beste in de Grote Prijs van Kelsall Hill.

Howley was in Al Shaqab met een foutloze omloop in een tijd van 62,73 seconden bijna een seconde sneller dan de Fransman Simon Delestre met de elfjarige zwarte hengst Dexter Fontenis (v. Diarado), die in 63,55 seconden aan de finish kwam. Howley’s landgenoot Mark McAuley werd derde met de elfjarige merrie GRS Lady Amaro (v. Amaretto D’Arco). McAuley stuurde haar foutloos rond in 63,71 seconden.

Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten en de tienjarige BWP’er O’Bailey v/h Brouwershof (v. Darco) maakten een springfout en voegden aan deze vier strafpunten nog drie tijdfouten toe. Met dit resultaat eindigde Van der Vleuten op de 31-ste plaats.

Bron: Horses.nl