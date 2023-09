I Am Codex met Doron Kuipers derde in openingsrubriek Sires of the World

Op het toneel van het WK jonge springenpaarden in Lanaken werd vandaag de openingsrubriek van de Sires of the World verreden. In deze rubriek voor goedgekeurde hengsten, een tweefasen over 1,40 m, sprong de in Zangersheide gefokte en bij het KWPN goedgekeurde hengst I Am Codex (Codex One x Calvaro Z) met Doron Kuipers naar de derde plek.