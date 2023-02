Ian Millar volgt Eric Lamaze op als chef d’equipe Canadese springteam

De Canadese Olympische ruiter Ian Millar volgt Eric Lamaze op als chef d’equipe van het Canadese springteam. De Canadese bond heeft Millar aangesteld met het oog op de Olympische Spelen van Parijs. Millar is een van de meest succesvolle Canadese ruiters en werd maar liefst 12 keer nationaal kampioen.

Ian Miller volgt hiermee Eric Lamaze op die vorig jaar werd aangesteld als technisch adviseur. ”Equestrian Canada (EC) is blij dat Ian heeft gekozen zijn kennis, passie en ervaring te delen,” aldus Meg Krueger, CEO van EC. ” Niet alleen de ruiters maar iedereen er om heen kan profiteren van zijn begeleiding en gelukkig wil Ian altijd winnen.”

Grote eer

Ian Miller: ”Het was een grote eer om de afgelopen 50 jaar onder Canadese vlag te mogen rijden en dit it is mijn kans om iets terug te geven. In mijn tijd als ruiter heb ik meer dan 12 chef d’equipe’s meegemaakt en van iedereen wel iets geleerd. Ik heb veel zin in deze uitdaging.”

Kwalificatie OS

”We hebben geweldige ruiters en beschikken over goede paarden. Het eerste doel is om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Parijs. Dit kan op de Pan American Games en daar moet het gebeuren. Daarna gaan we verder bouwen aan een team richting Parijs. Je moet je niet alleen richten op de topruiters maar ook investeren in de jeugd. We gaan hier een nieuw programma voor op zetten zodat de doorstroom voor de jonge ruiters makkelijker wordt.”

Bron: EC