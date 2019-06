Ieren Dermott Lennon en Conor Swail openen sterk in Calgary

Maar liefst 95 ruiters telde de hoofdrubriek op de openingsdag van de derde week op Spruce Meadows in Calgary. Dermott Lennon en Conor Swail domineerden in de 1,50-rubriek direct op tijd. Lennon won overtuigend met MJM Pursuit (Aldato x Limmerick), hij bleef zijn landgenoot Swail met GK Coco Chanel (Clarimo x Lerano) zo'n drie seconden voor.

In de top van het klassement van de mooie 1,50m-proef werd er gestreden om de prijzen. Dermott Lennon stak er met kop en schouders boven uit met zijn tienjarige merrie MJM Pursuit. Hij zette met de Aldato-dochter 53,84 seconden op de klokken en daar kwam niemand bij in de buurt.

Zijn Ierse teamgenoot Conor Swail bleef met de Clarimo-zoon GK Coco Chanel ruim achter met de tijd van 56,74 seconden. De combinaties op de plaatsen drie tot zeven finishten binnen een seconde achter Swail met Patricio Pasquel op de derde plaats. De Mexicaan stuurde Babel (Billy Du Lys x High Flyer) foutloos rond in 57,58 seconden.

KWPN’er Bijoux wint 1,40m

In de 1,40m-rubriek direct op tijd was Diego Vivero de sterkste. De ruiter uit Ecuador was met de dertienjarige KWPN’er Bijoux (Cartani x Athletico, uit de fokkerij van Eric Berkhof uit Dinteloord) bijna vijf seconden sneller dan de nummer twee Andrew Kocher met Cavalli van de Padenborre Z (Calvaro x Quidam de Ravel). Op de derde plaats eindigde Manuel Senderos met Diarina 2 (Diarado x Godsend Du Reverdy), een tiende achter Kocher.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl