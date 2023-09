 Ierland wint CSIO5* Nations Cup Spruce Meadows Masters

Na het succes op het Europees Kampioenschap springen in Milaan hebben de Ieren ook aan de andere kant van de oceaan hun visitekaartje afgegeven. Het was een loodzware opgave om de Nations Cup van Spruce Meadows foutloos te voltooien en regerend kampioen Zweden moest zich al na de eerste ronde gewonnen geven. Het was het Ierse team die dit jaar de CSIO5* 1,60m Nations Cup wist te winnen.

Regerend kampioen Zweden trapte af gevolgd door Ierland, Groot-Brittannië, België, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten. Na de eerste ruiters was het al duidelijk dat de wedstrijd alles behalve gemakkelijk zou worden en Zweden moest zich dan ook al na de eerste ronde gewonnen geven. Met een totaal van 34 strafpunten bleef het recent tot Europees Kampioen gekroonde team steken in de eerste ronde. Ierland won gevolgd door Duitsland en Canada.

Ieren met drie man naar de winst

Met alle druk op zijn schouders was het Betram Allen die met een foutloze ronde de winst voor Ierland binnensleepte. Landgenoot Daniel Coyle wist ook alle balken in de lepels te houden maar liep in de eerste ronde wel tegen een strafpunt voor tijd aan. Denis Lynch bleef in de eerste ronde foutloos maar zag in de tweede ronde een balk in het gras vallen. Een knappe prestatie van de Ieren als je bedenkt dat Conor Swail in de eerste ronde ten val kwam en de tweede ronde helemaal niet startte waardoor het team technisch gezien met drie man de Nations Cup wist te winnen.

Magische sfeer

Chef d’Equipe van Canada, Ian Millar, noemde het al een loodzware opgave en ook Betram Allen gaf naderhand aan dat het zeker niet gemakkelijk was. Voor Allen was het de eerste keer dat hij Ierland vertegenwoordigde in de Nations Cup van Spruce Meadows. ”Ik ben hier nog nooit geweest maar het is echt een magische sfeer hier. Ik heb hier het hele jaar naartoe gewerkt want het was wel een van mijn grote doelen en ik ben heel blij hoe het heeft uitgepakt. Het ademt hier echt geschiedenis en het is fantastisch om hier te mogen rijden,” aldus Allen.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht