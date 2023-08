Ierse bondscoach spreekt zich uit tegen bloedregel

Volgens Michael Blake, de bondscoach van de Ierse springruiters, behoeft de bloedregel enige verandering. Mark McAuley werd afgelopen weekend in de tweede ronde van de FEI Nations Cup in Hickstead gediskwalificeerd, zijn GRS Lady Amaro had een lichte schram. Dat kostte Ierland een strijd in de barrage om de eerste plaats in de landenwedstrijd. "Natuurlijk moet het paardenwelzijn voorop staan, maar als een paard zo z'n best voor zijn ruiter doet, is het geen goede regel en behoeft dat verandering."

Groot-Brittannië en Ierland gingen in de tweede ronde van de Nations Cup gelijk op en McAuley zette met GRS Lady Amaro twee foutloze parcoursen neer. “Ik had het gevoel dat het ons hard werd aangerekend, maar regels zijn regels”, reageert Blake. Hij is van mening dat, omdat het om een kleine schram gaat, er geen diskwalificatie had moeten volgen. “Dit heeft ons uit de barrage gehouden. Die hadden we kunnen winnen of niet, maar dit incident heeft de concurrentie weggenomen”, reageert de bondscoach. McAuleys resultaat werd geschrapt en Ierland moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Bron: Horse & Hound