Ierse Daniel Coyle en Legacy winnen nationale Grand Prix HITS Ocala met prijzenpot van 500.000 dollar￼

Afgelopen weekend zaten de tribunes goed gevuld in het HITS Ocala stadion om de beste ruiters en amazones van de wereld te zien strijden om een prijzenpot van 500.000 dollar in de Great American Grand Prix. Tien combinaties haalde de barrage waar uiteindelijk de Ierse Daniel Coyle met Legacy (v. Chippendale Z) de grootste cheque van het land mocht claimen.

Tweede werd de Amerikaanse Kristen Vanderveen met Bull Run’s Risen (v. Utopie) en op plaats drie vinden we de Australische Rowan Willis met Billy Guilder (v. Billy Congo).

Gebroeders Coyle

De Braziliaanse parcoursbouwer Marina Azevedo bouwde een hoog en technisch parcours. Fouten werden er door het gehele parcours gemaakt. Maar liefst zesenveertig combinaties gingen van start waarvan tien de barrage haalde. Jordan Coyle zette de eerste tijd neer met Ariso (v. Casall) door foutloos te blijven in een tijd van 39.988 seconde. Het was uiteindelijk zijn broer Daniel de won met Legacy: foutloos in een tijd van 38.526. Daniel Coyle hoopt Ierland te kunnen vertegenwoordigen tijdens de World Equestrian Games 20222 met de twaalfjarige Zangersheidemerrie

Nederlandse paarden in top 10

Opvallend is dat we nog twee Nederlandse paarden terugvinden in de top tien. Op de zesde plaats zien we Eddie Blue (v. Zirocco BLue Vdl), die met Devin Ryan foutloos sprong naar een tijd van 41.154. Op plaats tien zien we Hangover (v. Action-Breaker), wederom met Devin Ryan. De combinatie moest twaalf strafpunten incasseren in een tijd van 43.682. Met de gigantische prijzenpot voor een nationale Grand Prix komt Ryan er dus niet onverdienstelijk uit.

Bron: HITS/ Horses.nl