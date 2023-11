IJRC vraagt opnieuw aandacht voor de ‘eliminatie’-regel

De IJRC (International Jumping Riders Club) zal tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de FEI in Mexico-Stad een nieuwe poging doen om de nieuwe 'eliminatie'-regel van het springen te herzien. Per 1 januari 2023 kan de voorzitter van de jury een paard in een FEI-springproef makkelijker uitbellen als hij van mening is dat het welzijn in het geding is. Deze eliminatie is definitief en niet aan te vechten. De FEI heeft tot nu toe voorstellen van de IJRC afgewezen om een of meer Olympische medaillewinnaars of topruiters toe te staan de grondjury hierover te adviseren tijdens Olympische Spelen en grote evenementen.

De IJRC hoopte in eerste instantie dat de wijziging van de regel voor het EK van 2023 zou kunnen worden aangenomen, maar dat was niet haalbaar. De IJRC heeft de zaak nu door het FEI-regel veranderende consultatieproces voor 2024 geleid, dat op 21 november in Mexico-Stad moet worden afgerond.

Adviserende rol oud-topruiters

In alle sporten is de beslissing van een Ground Jury (juryleden) definitief, maar het principe om ander ervaren personeel in te zetten als onderdeel van het besluitvormingsproces op het speelveld bij grote FEI-evenementen is niet ongebekend. Sinds 2011 maakt de FEI dressuur gebruik van een Judges Supervisory Panel, met bevoegdheden om cijfers van de Ground Jury te “corrigeren” wanneer bijvoorbeeld een duidelijke fout tijdens de proef wordt gemist of wanneer de cijfers van een jurylid aanzienlijk niet in overeenstemming zijn met de cijfers van collega’s. De dressuur-JSP is verplicht op Olympische Spelen, wereld- en continentale kampioenschappen en wereldbekerfinales, en de JSP mag naar eigen goedkeuren andere wedstrijden van lager niveau bijwonen.

De door de IJRC voorgestelde rol (om voormalige topruiters toe te staan ​​als adviseur van de grondjury bij kampioenschappen en Olympische Spelen) is niet dezelfde als die bij de dressuur, maar alleen om te adviseren en niet om te overrulen.

Compromis over wijziging van reglement tekst

De club waardeerde het zeer dat de FEI ermee heeft ingestemd dat de zinsnede waarin staat dat eliminatie zou plaatsvinden wanneer “het in strijd zou zijn met de principes van paardenwelzijn” om door te gaan, zal worden vervangen door “wanneer het in het belang van het welzijn en/of de veiligheid van het paard en/of de atleet zou zijn”.

De IJRC stelde deze wijziging voor omdat de oorspronkelijke formulering het grote publiek zou kunnen misleiden over waarom de ruiter en het paard tijdens hun ronde werden tegengehouden, en daardoor de ruiter onterecht zou onderwerpen aan kritiek op sociale media.

Meer duidelijkheid

Ondanks de nieuwe formulering is de IJRC van mening dat de ‘eliminatie’-regel meer duidelijkheid behoeft, aangezien de verschillende scenario’s die tot eliminatie kunnen leiden, niet door de FEI zijn gedefinieerd. ” Een onhandig uitziende spronginspanning kan het gevolg zijn van het te veel aankijken van een paard of ruiter met beperkte vaardigheden, maar het kan ook een eenmalig incident zijn dat deel uitmaakt van de normale leercurve van een jong paard in deskundige handen.”

Voor alle duidelijkheid: de IJRC ondersteunt de eliminatie van een paard in gevallen van bloed.

Bron: Horses.nl/ IJRC