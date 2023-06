IJRC wil adviespanel van oud-topruiters in ground jury op kampioenschappen

Per 1 januari kan de voorzitter van de jury een paard in een FEI-springproef makkelijker uitbellen als hij meent dat het welzijn in het geding is. De IJRC (International Jumping Riders Club) vraagt de FEI om die regel deels te herzien. De springruiterclub wil dat ex-topruiters op grote kampioenschappen als adviseurs ook hun zegje mogen doen over een eventuele uitsluiting. Topruiters vinden dat juryleden die niet zelf op het hoogste niveau hebben gereden niet zo'n zwaarwegende beslissing mogen nemen.

De IJRC vraagt de FEI om voormalige topruiters toe te staan ​​als adviseur deel uit te maken van de grondjury bij kampioenschappen en Olympische Spelen. Deze vraag is het gevolg van ernstige zorgen over de nieuwe uitsluitingsregels die het de voorzitter van de jury mogelijk maken om een combinatie uit te bellen die in hun ronde in moeilijkheden lijkt te komen.

Carrièreveranderende uitwerkingen

“De eliminatie is niet aan de vechten, maar de subjectiviteit van een fractie van een seconde zou kunnen resulteren in carrièreveranderende uitwerkingen voor ruiters en nationale teams. Dit is een bijzondere zorg voor de IJRC dit seizoen, wanneer velen hun laatste beschikbare kwalificatiekansen hebben voor Parijs 2024 en voor de Olympische Spelen zelf, waar er geen streepresultaat is (teams van drie combinaties, red.)”, zegt de IJRC.

FEI reglement

De aangenomen wijziging die nu definitief in het reglement is opgenomen komt op het volgende neer: De voorzitter van de jury kan een springparcours te allen tijde beëindigen als hij meent dat het getoonde niet overeenkomt met de principes van paardenwelzijn. Tegen die beslissing kan geen bezwaar gemaakt worden.’

Art. 241 ELIMINATIONS

The President of the Ground Jury (or in the absence of the President of the Ground Jury

from the Ground Jury box, the Ground Jury Member designated by the President of the

Ground Jury to take over the running of the Competition in their absence) may, in their

sole discretion, ring the bell (or instruct another Ground Jury member to ring the bell) to

eliminate an Athlete/Horse combination while a round is ongoing if the President of the

Ground Jury (or their designee) decides that it would be contrary to the principles of horse

welfare to allow the combination to continue the round. The decision to eliminate is final

and not subject to appeal or protest.

Wijziging van reglementstekst

“Naast de introductie van een adviespanel, verzoekt de IJRC de FEI ook om de volgende zin in het reglement ‘dat het getoonde niet overeenkomt met de principes van paardenwelzijn’ te vervangen door de woorden ‘voor de veiligheid van paard en ruiter’. De huidige formulering zou het grote publiek kunnen misleiden over de reden van uitsluiting en de ruiter daardoor blootstellen aan onterechte kritiek op sociale media”, aldus de IJRC.

IJRC-suggesties niet aangenomen

Tijdens de consultatieperiode van de FEI vorig jaar heeft de IJRC wijzigingen voorgesteld om haar grootste zorgen over artikel 241.4 weg te nemen, waaronder het toestaan ​​van een recht op beroep. Maar die suggesties werden niet aangenomen. De regel zoals oorspronkelijk geformuleerd, werd goedgekeurd door de FEI Algemene Vergadering van 2022 in Kaapstad op 13 november.

Onbegrip bij ruiters

Vervolgens was de nieuwe regel een belangrijk onderwerp van gesprek op de IJRC-vergadering in december.Ruiters begrepen dat deze regel het gevolg is van de groeiende behoefte aan ‘sociale licentie’ en de mogelijke terugslag van het niet-paardensportpubliek wanneer negatieve beelden op sociale media circuleren.

“Tijdens de discussie op de IJRC-vergadering merkten talloze Olympiërs op dat paarden kunnen worden geëlimineerd door juryleden die al decennia niet op topniveau hebben gereden. Sommigen hebben misschien niet langer het praktische ‘gevoel’ om ter plekke de echte reden voor een onhandig ogende springinspanning te bepalen. Is het het gevolg van het overbelasten van een paard en ruiter met beperkte bekwaamheid, of is het een op zichzelf staand incident dat deel uitmaakt van de normale leercurve van een jong paard in deskundige handen?”

Nick Skelton

Het voorstel van het adviespanel en de gevraagde herformulering van artikel 241.4 werden beide ingediend door Olympisch kampioen Nick Skelton in 2016.

Skelton zegt: “Er zijn veel recent gepensioneerde topruiters zoals ik die op alle grote concoursen aanwezig zijn. Onze ervaring is er om gebruikt te worden. De autosport maakt op deze manier al gebruik van de expertise van zijn ex-coureurs. “Als een paard snel uit de arena wordt gehaald na een slechte sprong in het begin, weet je nooit of hij tijdens de rest van zijn ronde aan vertrouwen had kunnen winnen en goed kon eindigen. Dat is een trainingstegenvaller en een conflict met de basisprincipes van good horsemanship. Tegenwoordig bewandelen we een dunne lijn, maar we moeten het publiek opvoeden terwijl we ons bewust zijn van zijn groeiende rol in de sociale licentie om te opereren van de paardensport.”

IJRC wil nog wijziging vóór EK in Milaan

FEI-regels worden gewoonlijk alleen gewijzigd tijdens het jaarlijkse herzieningsproces van de regels. Het IJRC is echter van mening dat deze situatie onmiddellijke actie door het FEI-bestuur rechtvaardigt, vóór de Europese kampioenschappen springsport in Milaan (29 augustus – 3 september), maar uiterlijk op 1 januari 2024, het olympische jaar.

Tot slot zegt de IJRC: Voor alle duidelijkheid: de IJRC ondersteunt de uitsluiting van een paard in gevallen van bloed rond de mond of neusgaten.

Bron: IJRC