IJzersterke comeback van Indoor Friesland vervolgt deze week met springen

Iedereen was het erover eens; ruiters, sponsors, standhouders en officials: De comeback van Indoor Friesland was ijzersterk en heeft alle verwachtingen overtroffen! “We hebben er een nieuw topconcours bij,” zei alles en iedereen die afgelopen weekend in het WTC Expo aanwezig was. “Vergelijkbaar met The Dutch Masters en Jumping Amsterdam,” zeiden o.a. Dinja van Liere en Lotty Fry.

Maar het paardenfestijn in het WTC Expo in Leeuwarden is nog niet ten einde. Deze week staat het springen op het programma met op vrijdag een fantastische showavond en op zaterdag levende legendes en de SLTN Grote Prijs.

Finale Horses2fly Competitie



Woensdag 19 oktober worden de finales om de Horses2fly Cup verreden. De hele zomer lang hebben regionale springruiters zich kunnen selecteren voor een startplek op Indoor Friesland waar een goede geldprijs, een prachtige bokaal én een les van Franke Sloothaak, Jur Vrieling of Alex Gill van de VDL Stud klaar ligt voor de winnaars. De toegang voor deze dag is gratis en kan wel eens een heel leuk uitje zijn voor de herfstvakantie!

Friese avond



Vrijdagavond 21 oktober staat bijna volledig in het teken van het Friese paard. Na een springrubriek om de VDL Prix, het nieuwe en unieke Friese Elfsteden Springen, worden er meerdere Friese Tuigpaardrubrieken verreden waaronder drie nationale kampioenschappen zoals het Kampioenschap KFPS-stamboekhengsten voor de sjees, het Kampioenschap Dubbelspan voor de concourswagen en de Prijs der Besten. Deze Friese tuigpaardrubrieken worden afgewisseld met shows en entertainment. Met ook nog eens de terugkeer van de prachtige Friezentrein belooft het een geweldige Friese avond te worden.

SLTN Grote Prijs en Levende Legendes



De 41e editie van Indoor Friesland wordt afgesloten met de SLTN Grote Prijs op zaterdagavond. Wereldtoppers als Willem Greve (met o.a. Grandorado TN), Bertram Allen en Marc Houtzager en oud-Grote Prijswinnaars als Eric van der Vleuten en Dirk Demeersman zijn van de partij krijgen concurrentie van aanstormende talenten als Hessel Hoekstra en Wesley de Boer.



Voorafgaand aan de Grote Prijs neemt een handvol levende legendes uit de Nederlandse springsport plaats in de piste voor een gesprek over hun hoogte- en dieptepunten uit de sport en over hun herinneringen aan het “oude” Indoor Friesland. De grootheden zijn Hans Horn, Johan Heins, Jeroen Dubbeldam, Jos Lansink, en de Duitse Nederlander én ambassadeur van Indoor Friesland Franke Sloothaak.

Partners



Het is niet niks om een concours als Indoor Friesland te organiseren. Zonder sponsoren en partners als de VDL Stud, Horses2fly, Van Mossel, Roelofsen Horse Trucks, Horse & Country, MHB, Van Wijnen, PMF, Van Velzen Textielreiniging en uiteraard hoofdsponsor SLTN is een concours als Indoor Friesland niet mogelijk. Dankzij Lasaulec lopen de vrijwilligers er in mooie kleding bij. Het team van Indoor Friesland en het WTC Expo te Leeuwarden wil alles en iedereen die een bijdrage levert aan het slagen van de comeback van Indoor Friesland hartelijk danken en vraagt de paardensportliefhebbers te overwegen deze bedrijven in te schakelen wanneer dat mogelijk is.

Programma en livestream



Het volledige programma is te vinden op de website www.indoorfriesland.frl. Kaarten zijn online verkrijgbaar via https://indoorfriesland.frl/tickets. Voor slechts 7 euro per maand zijn alle rubrieken en shows op Indoor Friesland live te volgen via Horse & Country. Dinsdagavond organiseert horseandcountry_nl een insta-live gesprek met Jur Vrieling, ambassadeur van Indoor Friesland.

Bron: Persbericht