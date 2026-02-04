IJzersterke maand bezorgt Scott Brash koppositie Longines Ranking

Na negen maanden aan de leiding te hebben gestaan van de Longines Ranking heeft Kent Farrington zijn koppositie moeten afstaan aan Scott Brash. De Brit maakte in januari grote indruk met maar liefst vijf overwinningen in Grote Prijzen, waarvan drie op vijfsterren-niveau. Twee daarvan behaalde hij met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck), terwijl hij ook met Hello Mango (v. Untouchable) een vijfsterren GP op zijn naam schreef.
Farrington zakt daardoor naar de tweede plaats op de wereldranglijst. De top vijf wordt verder gevormd door Ben Maher, Gilles Thomas en Christian Kukuk.
Vanuit Nederlands perspectief is Harrie Smolders de best geklasseerde ruiter met een zestiende plaats. Willem Greve volgt op plek 24, Kim Emmen staat 32e en Maikel van der Vleuten bezet de 40e positie.
Bron: Horses.nl