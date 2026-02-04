IJzersterke maand bezorgt Scott Brash koppositie Longines Ranking

Na negen maanden aan de leiding te hebben gestaan van de Longines Ranking heeft Kent Farrington zijn koppositie moeten afstaan aan Scott Brash. De Brit maakte in januari grote indruk met maar liefst vijf overwinningen in Grote Prijzen, waarvan drie op vijfsterren-niveau. Twee daarvan behaalde hij met Hello Jefferson (v. Cooper van de Heffinck), terwijl hij ook met Hello Mango (v. Untouchable) een vijfsterren GP op zijn naam schreef.